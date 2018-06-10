Şehzadeler’de Ramazan bereketli geçiyor

Okul binasının yapım çalışmalarının önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Şehzadeler Belediyesinin girişimleri ile Karaağaçlı Mahallesine kazandırılan ilkokul binasında çalışmalar başladı. Hayırsever iş adamı Teleset Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Murat Çam’ın destekleri ile yapılacak olan okul inşaatında temeller atıldı. Karaağaçlı Mahallesinde düzenlenen törene AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Teleset Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Murat Çam, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve vatandaşlar katıldı.

Yapılacak olan okul binası ile birlikte Karaağaçlı Mahallesinin büyük bir sorunun çözüme kavuşacağını ifade eden Başkan Çelik, “Karaağaçlı Mahallemizin büyük bir ihtiyacı olan bir okul binasının çözülme noktasına gelmesi bizleri çok mutlu ediyor. Mahallemizde bir okul ihtiyacı vardı. Bunun giderilmesi için yoğun bir mesai harcadık. Karaağaçlı’nın bir evladı olan Milletvekilimiz Murat Baybatur ve kaymakamımız ile birlikte birçok toplantılar gerçekleştirdik ve iş adamlarımız ile bir araya geldik. Karaağaçlı Mahallemize kazandıracağımız okul projemizden bahsettik ve destek talebinde bulunduk. Ancak iş adamlarımızdan bir tanesi bu okulun yapımını biz tek başımıza üstlenebiliriz ve bu şekilde ekmeğini yiyip suyunu içtiğimiz şehrimize borcumuzu da ödeme imkanımız olur dedi. Değerli Kadir Murat Çam ve Teleset Grubu bu işin yapımını tek başına üstlendiler. Bu noktada hayırseverimiz Murat Çam ve Teleset grubuna çok teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları bu hayır ile ülkemizin geleceğine yatırım yapıyorlar” dedi.

“Okul son sistem ve modern olacak”

Okulun yapım çalışmaların bazı engeller nedeni ile biraz gecikmeli olarak başladığını ifade eden Başkan Çelik, “Okulumuzun yapımı ile ilgili tüm çalışmalarımızı tamamlamıştık ancak bir takım bürokratik engeller vardı. Onu da yaptığımız çalışmalar ile çözüme kavuşturduk. Gerekli imar düzenlemelerini de tamamladık. Yapılacak olan bina toplamda 3 katlıdır. İlk katta 1 adet çok amaçlı salon, bir adet beden eğitimi ve spor salonu olacak. Diğer iki katta da 8 adet derslik, 1 adet görsel sanatlar atölyesi, 1 adet Müzik sınıfı, 1 adet fen sınıfı, 1 adet kütüphane, 1 araç gereç odası, 1 kantin, rehberlik, idari personel odaları ve öğretmenler odası olacaktır. Binamızın toplam kapalı alanı 2 bin 493 metrekare olacak. Yapılacak olan okulumuz son sistem her şeyin bulunduğu bir okul olacaktır. Okulun yapımında katkısı olan değerli hayırseverimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor”

Teleset Şirketler Grubu olarak en iyi yatırımın eğitime olan yatırım olduğunu bilerek hareket ettiklerini ifade eden Teleset Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Murat Çam ise, “Bir şirket olarak ülkemizin geleceğinin eğitimden geçtiğinin bilincinde bir şirketiz. Bu neden böylesine anlamlı bir yatırımı hiç düşünmeden değerli milletvekilimiz ve belediye başkanımız çağrısına anında cevap verdik ve yola koyulduk. Oklumuzun çalışmalarına çok önceden başladık. Belki bugün açılışını yapacağımız okulumuzda bürokratik engeller ve daha güzel bir okul olmasını istememiz nedeni ile bugün temelini atıyoruz. İnşallah tamamlandığında Karaağaçlı’da yaşayan vatandaşlarımıza çok bir okul hediye etmiş olacağız. Bu güzel eğitim yuvasında vatanına milletine bağlı hayırlı evlatlar yetişecek” şeklinde konuştu.

“Karaağaçlı’nın gelecek 30 yıllık sorunu çözülüyor”

Yapılacak olan okul binası ile birlikte Karaağaçlı Mahallesinin gelecek 30 yıllık sorununun çözüleceğini ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da, “Karaağaçlı Mahallemize kazandıracağımız güzel bir çalışma için yola çıktık. Yol çıktığımızda Mahallemizde yaşayan hayırseverlerimizin katkısıyla bu okulu yapmayı hedefliyorduk. Ancak Murat Bey okulun tüm masraflarını kendilerinin üstlenebileceğini bize ifade etti. Bu güzel okulumuza tamamlandıktan sonra da Murat Çam’ın şirketi olan Teleset İlkokulu ismini vermeyi düşünüyoruz. Bu okulumuzun projesini hazırlarken mimarlarımız biraz büyük bir okul çizimi yaptılar. Okulumuz nüfus yoğunluğunu göz önüne aldığımızda gelecek 30 yıl boyunca Mahallemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bir okul olacak” dedi.

“Karaağaçlı tüm hizmetleri en iyi şekilde alıyor”

Karaağaçlı Mahallesinin gereken tüm hizmetleri en iyi şekilde aldığını ifade eden AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şunları dile getirdi: “Okulumuzun yapımını üstlenen hayırseverimiz Murat Çam Bey’e çok teşekkür ediyorum. Okul için biz ilk toplantımızı yaptığımızda Murat Bey tüm masrafı biz karşılayabiliriz diyerek kendi imkanlarını ve gücünü okulumuz için seferber etmiştir. Şehzadeler Belediyemiz Karaağaçlı Mahallemize birçok hizmeti yapmıştır. Parke taşı çalışmalarından yeni park yapımlarına kadar birçok hizmeti buranın bir evladı olarak bende yakından takip ediyorum. Karaağaçlı ’ya gelirken hemen giriş kısmında yapımı devam eden düğün salonunu da inceleme fırsatım oldu. Birçok Mahallede yapılan bu tür salonların yapımını da biliyor ve görüyorum ki Karaağaçlı Mahallemizde yapılanın çok farklı ve daha büyük bir salon. Karaağaçlı Mahallemize yapılan tüm hizmetler nedeni ile Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler bu toprakların çocuklarıyız, Manisamızın ve ülkemizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden gelen neyse hiç çekinmeden yapmaya hazırız.”

Törenin ardından Baybatur ve beraberindeki heyet mahalle meydanında Şehzadeler Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar açtı.