Şehzadeler'de tarih yeniden hayat buldu

Şehzadeler Belediyesinin kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar, ilçe sınırları içerisindeki ecdat yadigarı olan tarihi eserleri yeniden halkın kullanımına kazandırmak için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2014 yılından bugüne kadar 10'un üzerinde tarihi eserde restorasyon ve düzenleme çalışması yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren başlayarak ilçemizde bulunan ecdat yadigarları olan tarihi eserleri yeniden halkımızın hizmetine kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bilindiği gibi göreve geldiğimiz yıl ilk olarak atıl durumdaki tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni ve etrafındaki çarşının yarım kalan restorasyon çalışmalarını tamamlayarak nikah ve çok amaçlı salon olarak halkımızın hizmetine sunduk. Bununla birlikte İshak Çelebi Mahallesinde mezbele durumda olan Çukur Hamam'ı da restore ederek o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kullanması için bir çok amaçlı salon haline getirdik. Tüm bunların yanı sıra kullanılan ancak tadilat edilmesi gereken Alaybey Camii, Dilşikar Hatun Hamamı çevresi, Dilşikar Hatun Çeşmesi ve Bedestenin önünde bulunan iki adet tarihi çeşmeyi de yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Tüm bunların yanı sıra mevcutta devam eden tarihi Kurşunlu Han ve Erler Caddesi üzerinde bulunan tarihi Manisa evindeki restorasyon çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Bu iki eserimizi de en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şehzadeler Belediyesi olarak 4,5 yıllık süre içerisinde ilçemizdeki 10 farklı tarihi eserde gerekli düzenleme çalışmaları ve restorasyon çalışması yaparak ecdat yadigarı olan bu tarihi eserleri gelecek nesillerimize taşınması için büyük gayretler sarf ettik. Bugüne kadar yapmış olduğumuz bu düzenleme ve restorasyon çalışmalarına yaklaşık olarak 10 milyon liralık bir bütçe harcamış olduk. Şehzadeler Belediyesi olarak ecdadımızın yadigarlarını halkımızın kullanımına yeniden kazandırmak ve gelecek nesillerimize aktarmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.