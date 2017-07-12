Şehzadeler’de tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Çeşnigir Camii etrafında kamulaştırması tamamlanan 2 taşınmazın yıkımı gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de dahil olmasıyla birlikte, 2 adet taşınmazın güvenli bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi. Kamulaştırma çalışmaları kapsamında 13 adet taşınmazdan 10’unun kamulaştırma işleminin tamamlandığı, yıkımı gerçekleştirilen 2 taşınmazın yanında 8 taşınmazın da tahliye işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu taşınmazların da yıkımının gerçekleştirileceği bildirildi.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Emre Özünlü, “Şehzadeler ilçesi Çeşnigir Camii etrafında yer alan ve imar planında yeşil alan içerisinde kalan ve kamulaştırılması tamamlanan taşınmazların yıkımı devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kamulaştırılması tamamlanan Çeşnigir Camii etrafındaki 271 ada 13 nolu parselin yıkımı yapılmıştı. Yıkımı tamamlanan taşınmazın yanındaki 14 nolu parselin yıkımı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla gerçekleştirildi. Kamulaştırma çalışmaları 13 adet taşınmazdan oluşmakta olup, 10 adet taşınmazın kamulaştırma işlemi tamamlanmış, 2 adet taşınmazın yıkımı gerçekleştirilmiştir. 8 adet taşınmazın tahliye işlemleri devam etmekte olup, Temmuz ve Ağustos aylarında yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir. 3 adet taşınmazın da kamulaştırma davaları Ağustos ayı başında tamamlanacaktır. Manisa’nın 1400’lü yıllarından günümüze miras kalan tarihi Çeşnigir Camii’nin çevresinde yapılan kamulaştırma çalışmaları ile tarihi yapı gün yüzüne çıkacak” diye konuştu.