Şehzadeler'de vezneler hafta sonu açık

taksitlerinin son gününün 30 Kasım olması nedeniyle hafta sonu cumartesi ve pazar günleri açık olacak. ÇTV'lerini ödemek isteyen vatandaşlar hafta sonu da Şehzadeler Belediyesinde ödemelerini yapabilecekler.

Şehzadeler Belediyesi vezneleri Kasım ayı sonuna kadar hafta sonunda da hizmet vermeye devam edecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2018 yılı Çevre ve Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin de son gününün 30 Kasım olması nedeni ile tahsilat veznelerinin hafta sonunda da hizmet vereceğini belirtti. Vatandaşların mağdur olmaması adına son günü beklememesi gerektiğini belirten Başkan Çelik, “Bilindiği gibi kasım ayı belediyelerin Çevre ve Temizlik Vergilerinin 2. taksitlerinin tahsil edildiği bir ay. Bu nedenle Kasım ayının ikinci yarısı veznelerimizde büyük bir yoğunluk oluşuyor. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları adına veznelerimiz bu hafta sonu cumartesi ve pazar günü de hizmet verecek. Hafta içi iş yoğunluğu nedeni ile Vergilerini ödeme imkanları olmayan vatandaşlarımız cumartesi veya pazar günleri gelerek Çevre ve Temizlik vergilerinin 2. taksitlerini ödeyebilecekler. Bunun yanı sıra sistemimizde kayıtlı olan vatandaşlarımız vergilerini belediyemizin resmi internet sitesinde bulunan e-belediyecilik sistemiz üzerinde de güvenli bir şekilde yapabilirler. ÇTV 2. taksitlerini ödemek isteyen vatandaşlarımızın sorun yaşamaması adına ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz” dedi.