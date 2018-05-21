Şehzadeler’de vezneler hafta sonu mesaisi yapacak

taksit ödemelerinde vatandaşların mağdur olmaması için Şehzadeler Belediyesinde vezneler ay sonuna kadar haftasonu mesaisi yapacak.

Şehzadeler ilçesi emlak ve çevre temizlik vergisi taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. 1 Mayıs 2018 tarihinde başlayan tahsilat işlemelerinin 31 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hafta sonları da hizmet verileceğini açıkladı. Başkan Çelik, “Şehzadeler ilçesine ait emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit tahsilatlarını 1 Mayıs 2018 tarihinde almaya başlamıştık. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde ödemelerini gerçekleştiriyor. Ödemelerin tahsil edilebilmesi için az bir zaman kaldı. Vatandaşlarımızın mağdur olmalarını önlemek adına tahsilat servisimiz hafta sonu da mesai yapmaya devam edecek. Ödemeler nakit olarak belediyemizin zemin katında bulunan emlak tahsilat servisi veznelerine yatırabilirler. Bunun yanında Türkiye’nin her yerinde banka şubelerinden online olarak yatırabilirler. Ayrıca beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde de Belediye hizmet binalarımızda tahsilatlarımız yapılmaktadır” dedi.