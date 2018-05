Şehzadeler’de yaşayan 2018 kadın Çanakkale’yi gezdi

Manisalı kadınları yoğun ilgi gösterdiği Çanakkale gezileri esnasında Çanakkale savaşlarının yaşandığı tüm cepheler Manisalı kadınlara anlatıldı. Duygu dolu anların yaşandığı geziler esnasında gezilere katılan kadınlar yapılan etkinlik için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.

Şehzadeler Belediyesi olarak kadınlara her zaman için pozitif ayrımcılıkla hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Bu yıl düzenlemiş olduğumuz 2018 yılında 2018 kadınla Şehzadeler’den Çanakkale’ye’ projemiz Manisalı kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. Manisalı kadınlar ecdadımızın ülkemizi vermemek için toprağa düştüğü yerleri görme fırsatı buldular. Bizde Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın Çanakkale’yi daha iyi tanımaları noktası dönem, dönem Kültür Gezileri düzenledik. Bu gezilerimize Manisalı kadınlarımız yoğun ilgi gösterdiler. Çanakkale’de şehitlikleri ve savaşın yaşandığı cepheleri rehberler eşliğinde gezen kadınlarımız duygu dolu anlar yaşadılar kimi zaman gözyaşlarını tutamadılar. Ancak her gezi sonrası vatandaşlarımızın Çanakkale’den buruk bir şekilde ayrıldığını gördük, bizlere de bunu ve memnuniyetlerini her fırsatta dile getirenler oldu. Vatandaşlarımızın bu memnuniyetleri bizleri de çok mutlu etti. İnşallah imkânlarımız ölçüsünde bu tür Kültür gezilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.