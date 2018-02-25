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25 Şubat 2018 11:27

Şehzadeler’de yeşil alanlar 4 yılda 2 kattan fazla arttı

İlçe genelindeki 65 mahallenin tamamına eşit bir şekilde her alanda hizmet götüren Şehzadeler Belediyesi, ilçesinin daha estetik ve güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.

Şehzadeler’de yeşil alanlar 4 yılda 2 kattan fazla arttı

25 Şubat 2018 11:27

Kurulduğu 2014 yılından bu yana ilçedeki yeşil alan sayısını 2 kattan fazla artıran belediye TOKİ 3 konutlarında da 500 adet fidanı toprakla buluşturdu.


Kurulduğu 2014 yılından bu yana ilçe genelindeki tüm yerleşim yerlerine en iyi şekilde hizmet etmek için yoğun bir çalışma sergileyen Şehzadeler Belediyesi, 2014 yılından bugüne ilçede yaptığı yeşil alan çalışması ile yeşil alanları iki katından daha fazlasına çıkardı.


İlçenin her köşesini yeşillendirmeye devam eden Şehzadeler Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesinde bulunan TOKİ 3 konutlarında da ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması başlattı. TOKİ 3 konutlarının bulunduğu alanda geniş bir yeşil alan bulunduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler ilçemizin daha güzel ve yaşanabilir bir şehir olması için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Her geçen gün yeni projelerimizin açılışını yapıyoruz, temelini atmış olduğumuz projelerimizi de büyük bir hızla bitirmeye devam ediyoruz. Bu yoğun çalışmalarımızın yanı sıra mahallelerimizi de ihmal etmeyerek 65 mahallemizin tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Adnan Menderes Mahallemizde bulunan TOKİ 3 konutlarının bulunduğu alanda ağaç dikimi ve yeşil alan düzenleme çalışması yapıyoruz. Başlattığımız bu çalışma ile geniş bir yeşil alana sahip olan TOKİ 3 konutlarının olduğu bölgede 500 adet ağacı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yaptıkları çalışma ile söz konusu alanda 10 bin adet çiçek ve bitki dikimini de yapıyorlar. Bunun yanı sıra 75 bin metrekare alanda çapalama ve tesviye etme işlemi ile birlikte çim tohumu ekimi de yapılacak. İlçemizin tüm mahallelerinin daha da güzelleşmesi için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.




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