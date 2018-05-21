Şehzadeler’den bir kültür yayını daha: ‘Yol ve Sıla’

İlber Şiyak’ın kaleme aldığı ‘Yol ve Sıla’ isimli kitap, Şehzadeler Belediyesi tarafından basılarak, vatandaşa sunulacak.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Araştırmacı Yazar İlber Şiyak’ı makamında ağırladı. İlber Şiyak’ın kaleme aldığı ‘Yol ve Sıla’ isimli kitap, Şehzadeler Belediyesi tarafından basılarak, vatandaşa sunulacak. Şehzadeler Belediyesi’nin 5. kültür yayının olacak olan kitapta, Makedonya’daki Türkler’in Türkiye’ye göçteki durumları anlatılıyor.

Ziyarette konuşan Şiyak, “Bu benim beşinci kitabım. Yol ve Sıla. Öyküsü 1960 yılında, ailemin ve bizle birlikte gelen diğer muhacirlerin meşakkatli 6 günlük yolculuktan sonra İstanbul Sirkeci garına varmaları, ardından da Bandırma üzerinden Manisa’ya gelmeleri ile başlıyor. 1990’lara kadar devam ediyor. Yani benim çocukluğumun Manisa’sını anlatıyor. 1. bölümde, 1960’tan 1990’a kadar, ikinci bölümde de benim, ailemin ve göçmenlerin, Manisa’dan Makedonya’ya turist gibi gittiğimiz zamanlarda derlediğim öyküler, fotoğraflar, ecdadın bıraktığı miraslar, kültür hazineleri yani bizim mirasımızı anlattığım bir kitap. Kitabı Ömer Faruk Çelik başkanıma getirdim. Onlara teslim ediyorum. En kısa zamanda da, kitabım okuyuculara ulaşır” dedi.

Şiyak ve ailesinin, 1960 yılında Türkiye’ye göç etmek durumunda kaldığını ifade eden Başkan Çelik, “Şiyak hocamız, bağlantısını Makedonya’dan hiç kesmedi. Makedonya göçü ile ilgili konferansları kitapları var. Türkiye ve Makedonya’daki kardeşlerimizle ilgili çalışmaları var. İlber Şiyak’ın son kitabını, Şehzadeler Belediyesi olarak biz basmak istedik. Bugün kitabı teslim alıyoruz. İnşallah, kültür yayınlarımıza değerli hocamız İlber Şiyak’ın kitabını da dahil edeceğiz. Göçmenin ne kadar zor olduğunu, vatanın ne olduğunu vatandaşlarımız anlasınlar diye bu kitabı dağıtacağız. Değerli hocama teşekkür ediyorum” diye konuştu.