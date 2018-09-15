Şehzadeler'den Bosna Hersek'e 'Aktif Çocuk Parkı'

Şehzadeler Belediyesi tarafından Bosna Hersek'teki kardeş belediyesi Donji Vakuf'ta yaptırılan Aktif Çocuk Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Şehzadeler Belediyesi, Bosna Hersek'teki kardeş belediyesi Donji Vakuf'ta hem çocukların oyunlar oynayabileceği hem de yetişkinlere spor imkanı sunan Aktif Çocuk Parkı yaptı. Park Donji Vakuf'ta ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Parkın açılış törenine, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Muğla eski Milletvekili Nihat Öztürk ve Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Yapılan park için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür eden Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic, “Bugün Manisa'daki kardeş şehrimiz olan Şehzadeler Belediyesinin destekleri ile şehrimize yapılmış olan bu aktif parkın açılışını, Şehzadeler Belediye başkanımızın da katılımı ile yapacağız. Daha öncesinde de şu an önünde bulunduğumuz kapalı spor salonumuzun tamamlanması için katkıda bulunmuşlardı. Bugünde bu güzel parkı açıyoruz. Tüm destekler nedeni ile Şehzadeler Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ki kardeş belediyelerimiz bizlere çok yardımlarda bulunuyorlar. Bu yardımlarla birlikte şehrimiz Donji Vakuf çok daha güzel bir şehir olacak. Özelikle bu park son derece kaliteli bir park oldu. Parkı yaparken bile çocuklar büyük ilgi gösterdi. Bu da bu şehrin parka olan ihtiyacını gösteriyordu” dedi.

Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise “Ecdat yadigarı olan Bosna Hersek'te olmaktan ve birlikte yapmış olduğumuz bu güzel parkın açılışında bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bosna Hersek, Balkanlar ve Evlad-ı Fatihan yalnız değildir. Bizim sizlerle bir kader ve inanç birlikteliğimiz, ortak paydalarımız ve duygularımız var. Avrupa'nın göbeğinde alçakla bir saldırıya maruz tutulduğunuzda da bizler yine sizin yanınızdaydık. O zamanlar yaşça küçük olmamıza rağmen, o zamanlar Türkiye'de düzenlediğimiz kermeslerin gelirlerini Boşnak mücahitlere, Bilge Kral Aliya'nın askerlerine göndermek için çalıştık. Yine Türkiye'den birçok mücahit, sizlere karşı yapılan bu alçakça soy kırıma karşı çıkmak için Bosna'ya geldiler. Benim öz amcamın oğlu da Bosna'ya gelerek Sırplara karşı Boşnaklarla beraber savaştı. Dün olduğu gibi bugünde kanımızla canımızla ve malımızla silerin yanınızdayız. Kardeş şehrimiz olan Donji Vakuf'a yaptığımız ilk ziyarette burada yeterince çocuk oyun parkının olmadığı dikkatimi çekmişti. Değerli Başkanımız Hüso Susic'e buraya bir çocuk oyun parkı yapmak istediğimizi ilettim ve oda bunu memnuniyetle karşıladı. Hızlı bir çalışma başlatarak çocuk oyun ekipmanları ile spor aletlerini Türkiye'den buraya yolladık ve montaj çalışmaları başladı. Çocuklarımız burada oyun oynarken gençlerimiz ve kadınlarda burada açık alanda rahatça spor yapabilecekler. Bugün burada bu güzel parkta neşe içerisinde oynayan Boşnak çocuklar, yarınlarda büyük ve lider Bosna'nın liderleri olacaklar. Bu güzel parkımız, Bosna Hersek'in geleceği olan çocuklarımıza ve Donji Vakuf halkına hayırlı olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic ve beraberindeki heyet ‘Şehzadeler Aktif Park'ın açılışını gerçekleştirdiler.