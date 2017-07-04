Şehzadeler’den Bosna’ya kardeş ziyareti

’kez düzenlenen Ayvaz Dede’yi anma şenliklerine katıldı.

Şehzadeler Belediyesinin kardeş şehri olan Bosna Hersek’in Donji Vakuf kentinde düzenlenen Ayvaz Dede şenliklerine Manisalı heyet de katıldı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen anma etkinleri için Bosna Hersek’e giden Şehzadeler ilçe heyeti ilk olarak Bosna Hersek halkı için büyük bir önemi olan Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’ in anıt mezarı ve Srebrenitza katliamında hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ettiler. Manisalı heyet Bosna Hersek ziyaretinin ikinci gününde Şehzadeler Belediyesinin yurt dışındaki tek kardeş belediyesi olan Donji Vakuf Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Donji Vakuf Belediye Başkanı Susic, Başkan Çelik ve ekibine belediyenin hazırlamış olduğu hediyelerden takdim ederken Başkan Çelik de Susic’e Manisa’ya özgü ürünlerin olduğu hediyeler takdim etti. Belediye ziyaretinin ardından geçtiğimiz yıl Şehzadeler Belediyesinin destekleri ile yapımı tamamlanarak hizmete açılan spor salonunu ziyaret eden Başkan Çelik, spor salonu hakkında Başkan Susic’ten bilgiler aldı. Şehzadeler Belediyesinin de katkılarıyla tamamlanan spor salonunun Bosna Hersek’in en modern ve büyük spor salonlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Susic, “Geçtiğimiz yıl yapımını tamamladığımız bu spor salonumuzun Bosna Hersek’te ki en iyi spor salonu olduğunu ifade edebilirim. 8 yıldır bitirmeye çalıştığımız bu spor salonunun tamamlanması için bizlere destek veren kardeş belediyemiz olan Şehzadeler Belediyemizin tüm meclis üyeleri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Donji Vakuf Belediyesinin Türkiye’de ki kardeş belediyeleri ile birlikte spor salonunun tamamlanması için destek olduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Göreve geldiğimiz ilk sene kardeş şehir protokolünün imzaladıktan sonra Donji Vakuf’a bir ziyaret gerçekleştirmiştik. O gün yaptığımız ziyaret esnasında bu spor salonunu inşaat halinde ziyaret etmiştik. Donji Vakuf’ un Türkiye’de ki diğer kardeş belediyeleri ile birlikte meclislerimizden bir karar aldık. Aldığımız karar gereği spor salonunun tamamlanması için maddi destekte bulunduk. Bugün yaptığımız ziyaret esnasında spor salonunun bitmiş halini görmekten büyük bir mutluluk duydum. İnşallah Bosnalı gençlerimiz, çocuklarımız bu spor salonunda en iyi şekilde eğitim alsınlar” dedi. Geçtiğimiz cumartesi günü Ayvaz Dede’ yi anma programı çerçevesinde düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan Şehzadeler Belediyesi heyeti kortej yürüyüşü boyunca bekleyen vatandaşlara Manisa Mesir Macunu ikramında bulundular. Yapılan Mesir ikramına vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Şehzadeler Belediyesi heyeti yaklaşık 5 gün süren Bosna Hersek Ziyareti esnasında, Bosna’nın tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret ederek uzman rehberlerden Bosna Hersek ile ilgili bilgiler aldılar.

507.si düzenlenen Ayvaz Dede şenliklerine Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MASKİ Genel Müdür Yaşar Coşkun, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürlerinden oluşan bir heyet katıldı.