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24 Aralık 2016 13:45

Şehzadeler’den eğlence mekanlara sıkı denetim

Şehzadeler’den eğlence mekanlara sıkı denetim

24 Aralık 2016 13:45

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı gecesi öncesinde eğlence mekanları ve kafelerde denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan denetimlerde birçok firmanın gereken şartlara uyduğu görülürken, eksikleri olan firmalara eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli uyarılar yapıldı.
Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yıl başı öncesinde eğlence mekanları ve kafelerde sıkı bir denetim yaptı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Şehzadeler Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları denetimlerde uygun şartları taşımayan mekanlara gerekli uyarılar yapıldı. Manisa halkının Yılbaşı gecesini rahat bir şekilde geçirmeleri için eğlence mekanlarında sıkı bir denetim başlattıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Yaklaşan yılbaşı gecesi öncesinde Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte eğlence mekanlarında ve kafelerde denetimlerimizi arttırdık. Yılbaşı gecesinin dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmeleri için firmalarda hijyen denetimleri, gıda kontrolleri ve mekanların uygunluklarını denetledik. İlçemizde yaptığımıza denetlemelerde firmaların büyük çoğunluğunun gerekli tüm şartları taşıdığını gördük. Ancak bunun yanı sıra ufak tefek bazı sıkıntıları olan firmalarda gerekli olan tüm uyarıları yaptık. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Manisa halkımızın yılbaşı gecesini huzurlu ve güzel bir şekilde geçirmeleri için denetimlerimiz aynı şekilde devam edecektir” dedi.



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