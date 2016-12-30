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30 Aralık 2016 16:43

Şehzadeler’den kapanan yollara anında müdahale

Şehzadeler’den kapanan yollara anında müdahale

30 Aralık 2016 16:43

Şehzadeler Belediyesi ekipleri geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan Spil Dağı yolunda çalışma başlattı.
Geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı nedeni ile Spil yolunda mahsur kalan vatandaşları Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Spil Dağı güzergâhında ve Milli Park’ ta kalan vatandaşların mağdur olmaması için hızlı bir çalışma başlattıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde ilçemizin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmuştur. Bu kar yağışı Spil Dağı eteklerinde yaşayan ve Milli Parkta konaklamakta olan vatandaşlarımızın kar yüzünden sorun yaşamalarına neden olmuştu. Ancak daha önce yapılan uyarılar neticesinde ekiplerimiz tüm olumsuzluklara rağmen hazır bekliyorlardı. Bu noktada kar yağışının etkili olması ile birlikte harekete geçen iş makinelerimiz Spil Dağının eteklerinden başlayarak At Alanı ve Milli Park’ a kadar olan kısımda yolda kar temizleme çalışması yapmışlardır. Yolda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmuşlardır. Ekiplerimiz hava şartları düzelene kadar teyakkuzda olmaya devam edecekler. Ayrıca vatandaşlarımızdan bir ricamızda bu süreçte yaşanabilecek olumsuzluklar ya da sokakta kalan vatandaşlarımızı gördüklerinde bizlere bilgi vermeleridir. Bu noktada Beyaz Masa birimine ulaşmaları yeterli olacaktır” dedi.



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