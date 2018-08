Şehzadeler’den Manisalı hayırseverlere teşekkür

Geçtiğimiz Ramazan ayında Şehzadeler Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar sofralarının destekçisi olan Manisalı hayırseverler, Şehzadeler Belediyesinin düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldiler. Kahvaltı programına, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayırsever vatandaşlar ve iftar sofralarının kurulmasına destek olan kurum yetkilileri katıldı. Şehzadeler Belediyesi olarak 5 yıl boyunca aralıksız olarak Ramazan ayında hayırsever vatandaşların destekleri ile iftar sofraları kurduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana 5 yıldır her Ramazanda gönül sofraları kuruyoruz. Veren el ile alan eli bir araya getiriyoruz. Ramazan ayı Ramazanın ruhuna etkinliklerle bir başka güzel yaşanıyor. On binlerce vatandaşımız kurduğumuz iftar sofralarında bir araya geliyor. Tüm bunlarla birlikte Ramazan, Şehzadeler’de bir başka güzel yaşanıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında kurduğumuz iftar sofralarına destek veren Manisa’mızın hayırseverleri ile bugün teşekkür kahvaltısında bir araya geldik. Bu teşekkürün sahibi 170 bin kişilik Şehzadeler halkıdır. Bu yılda yaklaşık 20 bin vatandaşımız Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar sofralarında, yine 20 bin vatandaşımız da Şehzadelerimizin çeşitli mahallelerinde kurduğumuz iftar sofralarında birlikte iftar açtılar. Rabbim bu sofralarımıza destek olduğunuz için hepinizden razı olsun. Ramazan ayı boyunca tüm iftar sofralarımız çok şen geçti. Bunun yanı sıra Ramazan ayı boyunca fakiri fukarayı evlerinde ziyaret ettik. Onları da rencide etmeyecek şekilde hiçbir şekilde reklamını yapmadan ihtiyaçlarını görmeye gayret ettik.Her akşam farklı bir camide teravih sonrası vatandaşlarımıza el yapımı soğuk limonata ikramında bulunduk. Bunun yanı sıra sahur sofralarında dahi vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Cumhuriyet Meydanında her gece hem çocuklarımız için hemde büyükler için farklı etkinlikler oldu” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin 50 yıllık belediyeler gibi başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise “5 yıl önce Şehzadeler ilçesine kurucu kaymakam olarak atandığımda, ne zaman bu ilçeyi kurup muadili ilçelerle aynı seviyeye getirebileceğiz diye düşüncelerim vardı. Ancak tüm birimlerimiz ve belediyemiz ile birlikte çok şükür bugün 50 yıllık bir ilçeyle aynı işleri yapma kapasitesini yakaladık. Kurulduğu yıldan itibaren 5 yıldır sanki eski bir belediyeymiş gibi hiçbir yıl ara vermeden Ramazan programları düzenleyen Şehzadeler Belediyesini tebrik ediyorum. Ramazan bizim birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir. Ramazan ayı boyunca Şehzadeler’de ki iftar sofralarının kurulmasına katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahvaltı programının ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, hayırseverlere teşekkür belgesi takdim ettiler.