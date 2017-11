Şehzadeler’den Mevlid-i Nebi özel konseri

00’da tarihi Bedesten Salonunda Mevlid-i Nebi gecesine özel konsere hazırlanıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Perşembe akşamı düzenlenecek olan Mevlid-i Nebi özel konserine tüm vatandaşları davet etti.

Şehzadeler Belediyesince her yıl düzenlenen Kutlu Doğum özel konseri, bu yıl da tarihi Bedesten Nikah Salonunda düzenleniyor. 30 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’da düzenlenecek olan Mevlid-i Nebi Özel Konserinde sahne alacak olan Şehzadeler Belediyesi Türk Tasavvuf Musiki Korosu, geceye özel ilahi ve tasavvuf müzikleri seslendirecek. Her yıl dolu dolu bir program yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed’in doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandilinde Şehzadeler Belediyesi olarak her yıl bir etkinlikle kutluyoruz. Bu yıl da yine Mevlid-i Nebi Haftasında Şehzadeler Belediyesi olarak güzel bir program hazırladık. Belediyemizin Türk Tasavvuf Musiki Korosu, 30 Kasım gecesi tarihi Bedesten Nikah Salonunda güzel bir program icra edecek, birbirinden güzel ilahiler ve tasavvuf müziklerini seslendirecekler. Bu güzel ve anlamlı geceye tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.