Şehzadeler'den vatandaşlara kandil simidi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Mevlidi Kandili dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlara 2 bin kişilik Kandil Simidi ikramında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan ikrama Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Meclis Üyesi Ali Özyiğit, Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa halkının Kandil Mevlidini tebrik eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Mevlid Kandili nedeni ile vatandaşlarımıza 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Kandil Simidi ikramında bulunduk. Alemlere Rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimizin doğumu bütün İslam dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de hayırlar ve dualarla anılıyor. Bizde Şehzadeler'de vatandaşlarımıza 2 bin kişilik kandil simidi ikramında bulunduk. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum.” dedi.