Şehzadeler’e bir taziye ve kültür evi daha kazandırıldı

Ramazan ayını yoğun bir tempoyla geçiren Şehzadeler Belediyesi, Ramazan etkinlikleri ve iftar programlarının yanı sıra belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Şehzadeler Belediyesi, Ege Mahallesi Murat Caddesi üzerinde civar mahallelere de hizmet verecek olan taziye ve kültür evi açılışını gerçekleştirdi. Şehzadelerin birçok mahallesinde kültür ve taziye evi açtıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadelerimizde yeni bir hizmetimizi daha halkımızın kullanımına sunuyoruz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz taziye ve kültür evimizin hemen yan tarafından bulunana Hacı Yasin Çiçek Taziye Evi bu bölgenin yıllardır büyük bir ihtiyacını karşıladı. Ancak yetmemeye başlamıştı. Şehzadeler Belediyesi olarak hemen yan tarafından bulunan 110 metrelik dükkânı kiralayıp tadilatına başladık. Şehzadeler Belediyesi olarak bütün mahallelerimizde kültür ve taziye evleri ile çok amaçlı salonlar açıyoruz. Taziye evlerimizde sadece taziyeler yapılmıyor. İsteyen vatandaşlarımız buralarda mevlitlerini yapıyor, ikramlarda bulunuyor, toplantılar yapıyorlar. Okullarımız öğrencilerin etkinliklerini yine bu salonlarda yapabiliyorlar. Kültür ve taziye evlerimiz toplumun bütün ihtiyaçlarına cevap veren bir merkez haline dönüşüyor. Yapmış olduğumuz bu eserimiz civar mahallelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“İslam coğrafyası için hep birlikte dua etmeliyiz”

Mübarek Ramazan ayı içerisinde tüm Türkiye’nin tek vücut olup İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi için dua etmesi gerektiğini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Buradaki civar mahallelerimizde taziye kültürünün ne kadar çok önemli olduğunu iyi biliyorum. Bugüne kadar Cevdet Çiçek ağabeyimizin yapmış olduğu taziye evi yeteri kadar hizmetini yapmış ve yetmemeye başlamıştı. Belediye başkanımız da bir çalışma yaparak, yan taraftaki dükkânı kiraladı ve burayı büyüttü. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzellerini ve yenilerini de yapacağız. Rabbim sağlık ve sıhhat içerisinde hepimizi Ramazan Bayramına ulaştırsın inşallah. Bu mübarek ay da dua edelim, Rabbim İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını dindirsin inşallah. Bütün küffar tek millet olmuş Alemi İslam’a, ülkemize saldırıyor. Tek vücut olarak inşallah dualarımızda bunları bertaraf edelim diye dua edelim. Civar mahallelerimize hizmet verecek olan bu taziye ve kültür evimiz Şehzadelerimize hayırlı olsun” dedi.

Açılış törenine, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca, Ahmet Songüler, AK Parti İl Başkanvekili Cüneyt Kamal ve çok sayıda vatandaş katıldı.