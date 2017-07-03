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03 Temmuz 2017 15:19

Şehzadeler’e iki yeni hizmet

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapımına başlanan Adnan Menderes Mahallesi çok amaçlı salon ve Kazım Karabekir Mahallesi taziye ve kültürevi inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şehzadeler’e iki yeni hizmet

03 Temmuz 2017 15:19


Şehzadeler Belediyesi’nin ilçe genelinde ki yapmış olduğu hizmetler hızla devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi tarafından yapımına başlanan Adnan Menderes Mahallesi Çok Amaçlı Salon ve Kazım Karabekir Mahallesi Taziye ve Kültür Evi inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan her iki projenin de kısa bir süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Her geçen gün yeni hizmetleri halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu iki projemizi de inşallah yakın bir zaman içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. Kazım Karabekir Mahallemizde yapımına başladığımız taziye ve kültürevinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Burada yapılacak olan iç tefrişat ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah kısa bir süre içerisinde buranın açılışının yaparak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bir diğer projemizde Adnan Menderes Mahallemizde yapımına başladığımız çok amaçlı salonumuz olacak. Burada da temel atma işleminin ardından zemin düzenleme çalışmaları tamamlanmış durumda kısa bir süre içerisinde prefabrik yapı olacak olan çok amaçlı salonumuzun yapımına başlanacak ve bu inşaatımızda çok kısa bir süre içerisinde bitecek" dedi.




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