Şehzadeler'in 5. kültür yayını ‘Yol ve sıla' kitabı yayımlandı

Manisalı yazar İlber Şiyak'ın kaleme aldığı ve Balkanlar'da yaşanan göç hikayeleri ile göç esnasında yaşanan olayların konu edildiği ‘Yol ve sıla' isimli kitap Şehzadeler Belediyesinin 5. kültür yayını olarak çıktı.

Şehzadeler Belediyesinin 5. kültür yayını olan ‘Yol ve Sıla' adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Şehzadeler Belediyesinin Kültür Yayınları kapsamında basımını yaptığı Yiğitbaş-ı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri, Şehzade Şehir, Gençlerle İletişim ve Tunay Demran Koleksiyonu kitaplarının ardından 5. kültür yayını olan ‘Yol ve Sıla' adlı kitabı yayımlandı.

Manisalı yazar İlber Şiyak'ın kaleme aldığı ‘Yol ve Sıla' kitabı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in makamında tanıtıldı. Şehzadeler Belediyesi olarak 5. kültür yayının bastıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 5. kültürel eserimiz olan, değerli hocamız İlber Şiyak'ın yazdığı ‘Yol ve Sıla' isimli kitabının basımını gerçekleştirdik. İçerisinde tarihe ışık tutacak bilgilerin olduğu, yaşanmış hadiselerin olduğu bu kitap okunması gereken bir kitap. Bu güzel kitap göçü ve tarihi ele alıyor. İlber hocamızın hayatından kesitleri içeriyor. Bizde Şehzadeler Belediyesi olarak tarihe bir not bırakabilmek adına kitabın basımını üstlendik. Kitabın yazımında büyük emekler sarf eden değerli İlber Şiyak hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kitabı okumak isteyen kitapseverlerimiz Belediyemizin Kültür Müdürlüğünden temin edebilirler” dedi.

“Balkanlarda yaşanan göç ve yol hikayelerini kaleme aldık”

Basılan kitapta Balkanlar'da yaşanan göç ve yol hikayelerine yer verildiğini ifade eden Yazar İlber Şiyak ise, “Yaklaşık 4 ay önce yazımını tamamlamış olduğumuz bu kitabımızı Şehzadeler Belediyemiz için yazdık. Bu kitabı yazarken büyük bir onur duydum. Kitabın tamamı yaşantımı anlatıyor. Kitabın yarısında göç hikayeleri var. Diğer yarısında da göç esnasında geçilen yolların hikayeleri var. Evladı Fatihan'da Balkanlar'da gidip gördüğümüz yerler ve önemli hatıraları bu kitaba yazdık. Kitabımızın yayınlanmasına vermiş olduğu destek nedeni ile değerli belediye başkanımız ve tüm belediye çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.