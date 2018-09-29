Şehzadeler'in araç filosuna yerli araç

Belediye hizmetlerinde kullanılacak olan iş makinesinin yerli üretim bir araç olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak, Türkiye'de üretilen araçları tercih ediyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni alınan iki aracın tanıtımını yaptı. Yeni alınan çöp toplama kamyonu ve iş makinesinin tanıtımına Başkan Çelik'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler de katıldı.

Alınan araçlardan iş makinesinin Türkiye'de üretilen yerli bir araç olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek için araç filomuzu her geçen gün daha da büyütüyoruz. Bu bağlamda ilçemize hizmet verecek olan bir adet iş makinemiz ve bir adet çöp toplama kamyonumuzu araç filomuza dahil ettik. Almış olduğumuz iş makinemizin yerli üretim olması bizim için son derece önemlidir. Bundan sonra tüm kurum ve kuruluşlarımızda yerli malını temin etmemiz gerekiyor. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak bu noktada Türkiye'de üretilmiş olan araçları almayı tercih ediyoruz. Fen İşleri hizmetlerinde kullanılmak üzere almış olduğumuz iş makinemizi de yerli malı üretim olanından tercih ettik. Bu iş makinemizin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse 4x4, 6 ileri ve 3 geri vitese sahip, joystick kontrol panelli, sarsıntı azaltıcı sitemi ile birçok özelliğe sahip. Kendimde yapmış olduğum kullanım testinde rahat ve konforlu bir iş makinesi olduğunu gördüm. Rabbim bu iş makinemizi Şehzadeler halkımızın hizmetinde en iyi şekilde kullanmayı bizlere nasip etsin inşallah. Çöp toplama kamyonumuz da son sistem ile donatılmış bir araç olarak hizmet verecek. Belediye olarak bu iki aracı 630 bin liralık bir bütçeyle ilçemize kazandırdık. Bu yeni iki aracımız ile birlikte, araç filomuza sıfırdan dahil ettiğimiz araç sayımız 78 olmuş oldu. Rabbim kaza bela vermesin. Her şey Şehzadeler halkımıza daha güzel bir hizmet sunabilmek için. Biz yeni kurulan bir belediye olmamıza rağmen bir taraftan kuruluşumuzu tamamlıyor, diğer yandan da halkımıza en iyi şekilde eksiksiz bir şekilde hizmetlerimizi götürüyoruz. Göreve başladığımız yıl doğru düzgün aracımız yoktu. Tüm araçlarımız eskiydi. Bu süreçte yeni araçlar alarak filomuzu daha da güçlendirdik. Bundan sonrada ihtiyaç olması halinde filomuzu genişletmeye devam edeceğiz” dedi.