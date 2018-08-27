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27 Ağustos 2018 15:53

Şehzadeler’in bebekleri çok şanslı

Şehzadeler Belediyesinin 2014 yılında başlattığı ’Hoş geldin bebek’ projesi kapsamında bugüne kadar ilçede doğan 8 bin 960 bebek evinde ziyaret edildi.

Şehzadeler’in bebekleri çok şanslı

27 Ağustos 2018 15:53


Şehzadeler Belediyesinin 2014 yılında başlattığı ’Hoş geldin bebek’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. Projenin başladığı 2014 yılından bu yana 8 bin 960 bebek evinde ziyaret edilerek bebek sahibi olan ailelerin mutluluklarına ortak olundu.


Şehzadeler Belediyesi olarak doğumdan, ölüme her alanda vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa’da ilk defa başlatmış olduğumuz ’Hoş geldin bebek’ projemiz tüm hızıyla devam ediyor. 2014 yılında başlattığımız projemiz kapsamında yeni bebek sahibi olan 8 bin 960 ailemiz ekiplerimiz tarafından evlerinde ziyaret edildi ve belediyemizin hazırladığı hediye çantaları da ailelerimize verildi. Bu anlamlı projemiz ile doğumdan ölüme kadar hizmet anlayışı ilkesi ile çıktığımız hizmet yolunda vatandaşlarımızın her zaman yanında oluyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde ziyaretlerimiz devam devam edecek. Projemiz kapsamında 2018 yılında da ekiplerimiz yeni bebek sahibi olmuş olan 1.042 ailemizi ziyaret ederek, mutluluklarına ortak olduk” dedi.




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