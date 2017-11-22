Şehzadeler’in bir projesi daha hayata geçiyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, inşaat çalışmaları tamamlandığında Tepecik Mahallesi ve civar mahallelerin güzel bir tesise kavuşacağını ifade etti.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesinde yapımına başlanan halı saha ve kır düğün salonu inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Halı saha yapım işi tamamlanan projede kır düğün salonu yapım çalışmalarının başladığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak merkez mahallelerimizde olduğu gibi köyden mahalleye dönüşen merkezlerimizde aynı hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Tepecik Mahallemizde bir halı saha ve kır düğün salonu projemizin temellerini atmıştık. İnşaat çalışmaları büyük bir hızla devam eden projemizde halı saha çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve sentetik çimleri serildi. Çevre çit ve telleri de tamamlanan halı sahamızın tamamlanması için az bir çalışmamız kaldı. Bunun yanı sıra halı sahanın hemen yan tarafında mahalle halkımızın kullanabileceği bir kır düğün salonu yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanın da yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılarak tesisimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Tepecik halı saha ve kır düğün salonu tamamlandığında Tepecik ve civar mahallelerimizin büyük bir ihtiyacını karşılamış olacak” dedi.

Toplam 3 bin 397 metrekare proje alanı bulunan tesislerde 800 metrekare sentetik çim yüzeyli halı saha, 7 x 3 boyutlarında prefabrik soyunma odası ve 3 x 3 boyutlarında prefabrik büfe subasman betonu, 60 metrekare açık düğün salonu beton zemini ve gelin odaları olacak. Ayrıca 1.890 metrekare parke taşı döşenmesi, 315 metre desenli betonarme çevre duvarı yapımı, 777 metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılacak olan projenin toplamda 270 bin TL bedelle tamamlanması bekleniyor.