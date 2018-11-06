İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehzadeler'in bütçe yönetimine tam not

Şehzadeler Belediyesi 2017 Mali Yılına ilişkin olarak mali iş ve işlemlerinin, mali rapor ve tablolarından olumlu rapor aldı.


Şehzadeler Belediyesi her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Sayıştay denetlemesinden tam not alarak geçti. Şehzadeler Belediyesi Sayıştay'ın 2017 Mali Yılına ilişkin olarak mali iş ve işlemlerinin, mali rapor ve tablolarına yönelik düzenlenen denetlemesinden doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılarak olumlu rapor aldı. Şehzadeler Belediyesi olarak yapılan hizmetlerden, kullanılan harcamalara kadar azami özen gösterdiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana milletimizin vermiş olduğu vergilerle yaptığımız tüm hizmetlerde kaynakları en iyi ve verimli bir şekilde kullanmak için özen gösterdik. Şükürler olsun ki her yıl bizim gibi Belediyeler ve özerk bütçeli kurumların harcamalarını en ince ayrıntısına kadar denetleyen Sayıştay yetkilileri yaptığı denetlemelerin ardından mali disiplinden ödün vermeden yaptığımız hizmetlerin doğruluğunu bizlere göstermiş oluyor. Sayıştay müfettişlerinin her yıl olağan olarak yapmış oldukları denetimler noktasında geçtiğimiz günlerde Belediyemize gelen Sayıştay müfettişleri, 2017 Mali Yılına ilişkin olarak Mali iş ve işlemlerinin, Mali Rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılarak olumlu bir rapor vermiştir. Şehzadeler Belediyesi olarak bu rapor bizleri son derce memnun etmiştir. 2015 yılından bu yana 3 defa bütçemizde inceleme yapan Sayıştay Müfettişleri 3 yıl üst üste bütçemizin yönetimi noktasında olumlu rapor vermiştir. Milletin parasıyla yönetmiş olduğumuz bu Belediyecilik görevini en iyi şekilde yerine getirerek elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.