Şehzadeler'in genç girişimcileri için yeni fırsat

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz yıl belediyeleri tarafından başlatılan ‘Genç girişimciler haydi iş başına' ücretsiz uygulamalı girişimcilik kurslarının devam ettiğini açıkladı. Başkan Çelik, girişimcilik kursları kapsamında 8 ve 9. dönem kursları için kayıtlar başladığını duyurdu.

Şehzadeler Belediyesi, KOSGEB ve İŞKUR'un ortaklaşa düzenlediği girişimcilik kursları devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan toplam 7 kursta 175 genç girişimcinin faydalandığı girişimcilik kursları bu yıl da devam ediyor. Girişimcilik kursları kapsamında 8 ve 9. dönem kurs kayıtlarının başladığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Geçtiğimiz yıl Şehzadeler Belediyesi, KOSGEB ve İŞKUR olarak genç girişimcilerimize destek olmak amacı ile başlattığımız ‘Genç girişimciler haydi iş başına' girişimcilik kurslarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl açtığımız 7 kursu toplamda 175 girişimci kardeşimiz başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almışlar ve 50 bin TL geri ödemesiz, 100 bin TL sıfır faizli kredi alma imkanlarını yakalamışlardır. Kendi işini kurmak isteyen genç girişimci kardeşlerimizin yoğun bir şekilde başvuru yaptığı kurslarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Aralık ayı içerisinde iki dönem kursumuz olacak. 8 ve 9. dönem kurslarımız için başvurularımız başladı. Bu konuda girişimcilik kurslarımıza başvurmak isteyen 18 - 30 yaş arası gençlerimiz Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvurabilirler. Arka arkaya yapacağımız iki kursumuzda 8. dönem için son başvuru 8 Aralık, 9. dönem için de son başvuru tarihi 13 Aralık mesai bitimine kadar olacaktır. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0 236 234 82 34 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler” dedi.