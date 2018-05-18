Şehzadeler’in gönül sofrası Hacıhaliller’de kuruldu

Şehit Hikmet Onan İlkokulu bahçesinde kurulan iftar sofrasına Hacıhaliller Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 5. defa Ramazan sofraları kuran Şehzadeler Belediyesi, bu yıl ki ilk Mahalle iftar sofrasını Hacıhaliller Mahallesinde kurdu. Şehit Hikmet Onan İlkokulu Bahçesinde düzenlenen iftar programına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, okul bahçesindeki iki farklı noktada kurulan yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.

İftarın hemen öncesinde vatandaşlara hitap eden Başkan Çelik, “Öncelikle bu mübarek günlerin İslam coğrafyasının muhtelif bölgelerinde akan kan ve gözyaşının da dinmesine vesile olmasını diliyorum. İşgalci bir terör devleti olan İsrail’i kınıyorum. Katil bir terör devleti olan İsrail her geçen gün Filistin’de soykırım yapmaya ve Filistin’deki kardeşlerimizi katletmeye devam ediyor. Bu vesile ile de tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Kudüs bizim için son derece önemli ve Mescid-i Aksa bizim olmazsa olmazımızdır. Çükü Mescid-i Aksa, Kudüs, İslam’ın ilk kıblesidir. Kudüs, Selahaddin Eyyubi’nin rüyası, Kanuni Sultan Süleyman’ın bizlere mirasıdır. Kudüs Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın davası bizim kırmızı çizgimizdir. İnşallah Kudüs özgür olacak, Filistin Devleti’nin başkenti olacak. Bu noktada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti gereken tüm hassasiyeti gösteriyor. Göstermeye de devam edecektir. Şehzadeler Belediyesi olarak Hacıhaliller Mahallemizde birçok hizmetle vatandaşımızı buluşturduk. Yollara parke taşı döşemeleri yaptık, parklar yaptık. Şuan içerisinde bulunduğumuz okulumuzun bahçesine büyük bir Çok Amaçlı Salon yaptık ve halkımızın hizmetine açtık. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, Mahallemizde ihtiyaç olan neyse eksiksiz olarak yaptık. Bununla da yetinmeyerek Hacıhaliller Mahallemizin en büyük eksikliklerinden biri olan Çok Amaçlı Salonun yapılabilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol imzalayarak Hacıhaliller Mahallemize kazandırdık. Ayrıca asli görevlerimiz arasında olmamasına rağmen ova yollarında da düzenlemeler yaparak siz vatandaşlarımıza kesintisiz olarak hizmet veriyoruz. Şehzadeler’de bugüne kadar 3 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli malzemesiz ova yolu bakım ve onarımını yaptık. Hacıhaliller Mahallemizde de bu çalışmamızı yaptık. Çiftçilerimiz bu sayede arazilerine daha rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Rabbim daha güzel günlerde bizleri buluştursun, rabbim sağlıkla afiyetle bizleri Ramazan Bayramına kavuştursun inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil, Başkan Çelik’e Hacıhaliller Mahallesine yapılan hizmetler nedeni ile bir plaket takdiminde bulundu.