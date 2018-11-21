Şehzadeler'in hizmet kalitesi tescillendi

Kurulduğu 2014 yılından bu yana insan merkezli hizmet odaklı çalışmaları ile Şehzadeler'deki 67 mahallede yaşayan 171 bin vatandaşın takdirini toplayan Şehzadeler Belediyesi, İSO 9001 - 2015 Kalite Belgesi alarak hizmet kalitesini tescillemiş oldu.

Başkanlık makamında düzenlenen törenle, İSO 9001 - 2015 Kalite Yönetim Belgesini, Kalite Yönetim Sistemleri Ege Bölge Koordinatörü Tansel Namlıses ve Kalite Yönetim Danışmanı Dr. Haktan Sevsay Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e takdim etti.

Şehzadeler Belediyesi olarak kaliteli hizmet anlayışı ile halka hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak belediye hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve bu konuda öncü olmak, göreve geldiğimizden bu yana en önemli hedeflerimizden biridir. Hizmet dönemimizin beşinci yılında hemşehrilerimize götürdüğümüz hizmetlerin kalitesini tescillemeyi arzu ettik. Bu amaçla dünyada Kalite Yönetim Sistemi standardını ifade eden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesini almak için müracaat ettik. Her müdürlüğümüzden mesai arkadaşlarımızın katılımıyla 19 kişilik bir ekip oluşturduk. Verdiğimiz hizmetlerin hızı ve kalitesini danışman hocalarımızla birlikte tekrar gözden geçirdik ve gerekli iyileştirmeleri yaptık. Sekiz ay süren bir çalışma neticesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandık. Halkımıza büyük bir özveri ile yapmış olduğumuz hizmetlerin kalitesi bu şekilde tescillenmiş oldu. Çalışmada görev alan tüm arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.