Şehzadeler’in hobi bahçeleri açılıyor

Geçtiğimiz yıl Mart ayı sonunda temeli atılan Şehzadeler Belediyesi Hobi Bahçeleri Projesi’nde çalışmalar tamamlandı. İçerisinde 318 adet hobi evi ve hobi bahçesi bulunan proje için geçtiğimiz ay kura çekimi düzenlenmiş, kurada çıkan vatandaşlara yerleri teslim edilmişti. Şehzadeler Belediyesi Hobi Bahçeleri Projesi’nin resmi açılışı, 14 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek törenle yapılacak. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Manisamıza kazandırdığımız güzel bir hizmetin daha açılışını gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl Mart ayının sonunda temellerini attığımız hobi bahçeleri projemizde çalışmalarımız tamamladık. Geçtiğimiz ay bu yerleri kiralamak isteyen vatandaşlarımız için yer belirleme kurası düzenledik ve vatandaşlarımız ile sözleşme imzalayarak, yerlerinin anahtarlarını teslim etmiştik. Manisa’da bir ilk olan hobi bahçeleri projemizi inşallah 14 Mayıs Pazartesi günü halkımızın hizmetine açacağız. İçerisinde 318 adet hobi evi ve hobi bahçesi bulunan alanda vatandaşlarımız aileleri ile çok rahat vakit geçire bilecekler. Hem organik tarım yaparak ürün yetiştirecek olan vatandaşlarımız aynı zamanda şehrin tüm stresini ve yorgunluğunu burada toprakla uğraşarak atmış olacaklar. Yine çocuklarda burada toprakla bütünleşecek ve bu sayede sağlıklı bir gelişimde sergileye bilecekler. Geniş otopark imkanı sosyal tesisi ve çocuk oyun alanı birlikte tüm vatandaşlarımız burada her türlü ihtiyaçlarını da rahatlıkla karşılayabilecekler. Bu projemiz her bakımdan Manisa’da ilk olma özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Hem Manisa’nın ilk hobi bahçesi proje olması ile hem de tamamı güneş enerjili sistemle kurulan aydınlatma sistemi ile büyük bir enerji tasarrufu da sağlamış oluyor. Pazartesi günü açılışını gerçekleştireceğimiz bu güzel projemizin açılış törenine tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.