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21 Haziran 2017 14:48

Şehzadeler’in ’Hobi Bahçeleri’ bu yıl sonuna hazır

Şehzadeler Belediyesinin Manisa’da bir ilk olarak yapacağı Hobi Bahçeleri Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Şehzadeler’in ’Hobi Bahçeleri’ bu yıl sonuna hazır

21 Haziran 2017 14:48


Geçtiğimiz Mart ayında düzenlen görkemli bir törenle temelleri atılan ve Manisa’da bir ilk olan Hobi Bahçeleri Projesi’nde inşaat çalışmaları sürüyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler esnasında Başkan Çelik’e Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Işık, Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu ve teknik personel eşlik etti. Hobi bahçeleri inşaat çalışmalarının yarısının bittiğini ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyemizin Manisa’da bir ilk olarak gerçekleştireceği, hobi bahçeleri şantiye sahasında ilgili müdürlerimiz ile birlikte incelmelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. 50 dönümlük alan üzerine kurulacak olan hobi bahçeleri projemiz 3 bin 187 tane parselden oluşacak. Yapılacak olan her bir hobi bahçesi 90 metrekare olacak. Vatandaşlarımıza ait olacak olan kamelyalarında imalatına kısa bir süre içerisinde başlanacak. Allah nasip ederse hobi bahçelerinde çalışmaları bu yılsonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. 2018 yılının başında da hobi bahçeleri projemizin açılışını yaparak, isteyen vatandaşlarımıza da burayı kiraya vermeye başlayacağız. Hobi bahçelerinin kiralanması hususunda da teknik ekiplerimiz Türkiye’deki örneklerine giderek yerinde incelediler. Bunun neticesinde belediye meclisimizde bir karar alarak kira bedellerini belirleyeceğiz. Yapılacak olan müracaat sayısı 318’den fazla olursa müracaat eden vatandaşlarımız arasında noter huzurunda yapılacak olan kura neticesinde hak sahiplerini de belirlemiş olacağız. Şehzadelerimizde her şey şeffaf, adaletle yapılıyor. Benim yakınım anlayışı ile hareket etmeden hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Bu güzel projemizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız, belasız bir şekilde bu hizmetimizi tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı nasip etsin inşallah” dedi.




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