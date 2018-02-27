Şehzadeler’in ’Hobi Bahçeleri’ne başvurular başlıyor

Nisan ayı içerisinde açılması planlanan Hobi Bahçelerini kiralamak isteyen vatandaşların 1 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Şehzadeler Belediyesine başvurabileceği bildirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapım çalışmalarında sona gelinen Hobi Bahçeleri projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu’ndan çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Başkan Çelik, Hobi Bahçelerinden yer kiralamak isteyen vatandaşlar için müjdeyi verdi. Hobi Bahçeleri projesinin büyük bir titizlikle ve hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “Vatandaşlarımız müracaatların ne zaman yapılacağı konusunu büyük bir merakla bekliyorlardı. Bugün bu müjdeli haberimizi vatandaşlarımız ile paylaşmak istiyorum. Hobi Bahçelerimizde hak sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız 1 Mart-2 Nisan tarihleri arasında belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekler. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından söz konusu başvuru sayısı 318 olan Hobi Bahçeleri sayısını geçerse 11 Nisan’da Tarihi Bedesten Nikâh Salonunda hak sahiplerini belirlemek için bir kura çekimi yapılacak. Hobi bahçelerimizin aylık kirası 150 liralık bir ücret olacak. Bu ücretin içerisine elektrik ve su masrafları da dâhil olacak. Bilindiği gibi Hobi Bahçeleri projemizin aydınlatma ihtiyaçlarını çevre ve doğa dostu temiz enerji olan güneş panelleri tarafından karşılayacağız. 318 adet olan Hobi Bahçelerimizin her biri 90 metrekare büyüklüğünde olacak. 50 bin metrekarelik alanda yapılacak olan tüm Hobi Bahçelerimizin içerisinde 4,5 metrekare kapalı, 4,5 metrekare de açık olmak üzere toplamda 9 metrekarelik ahşap ’Hobi Evleri’ olacak. Çocuk oyun alanları, sosyal tesisleri, otopark alanları ile güneş enerjili aydınlatma sistemleri ile birlikte projemiz 1 milyon 271 bin liraya tamamlanmış olacak. Her türlü sosyal yaşamın olacağı Hobi Bahçelerimizin teslimatını da inşallah 15 Nisan tarihinde hak sahibi olan vatandaşlarımıza yapmayı planlıyoruz. Tamamıyla faaliyete geçtiğinde Manisalılar bu güzel alanda kendi sebze ve meyvelerini rahatlıkla organik bir şekilde üretebilecekler. Yaşlılarımız, çocuklarımız ve bayanlar burada rahatça vakit geçirebilecekler. Buraya geldiklerinde beton yığınlarının stresinden kurtulup enerjilerini burada rahatça atabilecekler" dedi.