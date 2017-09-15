Şehzadeler’in ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri sürüyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 2014 yılının kasım ayında başlayan proje kapsamında bugüne kadar 7 bin 130 aileye ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.

Manisa’da ilk olarak Şehzadeler Belediyesi’nin başlattığı ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında 2017 yılı içerisinde dünyaya gelen bin 465 bebek ve ailesi evlerinde ziyaret edilerek Belediye tarafından hazırlanan yeni doğan çantası hediye edildi. ‘Hoş Geldin Bebek’ projesine 2014 yılı kasım ayında başladıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Göreve geldiğimiz 2014 yılında başlattığımız ‘Hoş Geldin Bebek’ projemiz kapsamında kurduğumuz ekibimiz bugüne kadar toplamda 7 bin 130 aileyi evlerinde ziyaret ederek bebeklerimiz için belediyemizin hazırlamış olduğu hediye çantayı takdim ediyorlar. ‘Hoş Geldin Bebek’ projemiz kapsamında 2017 yılı içerisinde dünyaya gelen bin 465 bebek tespit edilmiş ve bu bebeklerde evlerinde ziyaret edilerek hediyeleri teslim edildi. Şüphesiz ki doğumlar her aile için en büyük sevinç kaynaklarından birisidir. Bizde Şehzadeler Belediyesi olarak, Şehzadeler’i bir aile gibi görüyoruz ve bu bağlamda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanında oluyoruz. ‘Hoş Geldin Bebek’ projemiz kapsamında zaman zaman bizde başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz ile vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyor onların mutluluklarına bizlerde ortak oluyoruz. Bugün itibarı ile ekiplerimizin elinde adresleri tespit edilmiş olan 501 bebeğimiz daha var. Ekiplerimiz en kısa sürede bu aileleri de ziyaret ederek belediyemizin hediyelerini kendilerine teslim edecekler” dedi.