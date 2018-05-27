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27 Mayıs 2018 11:55

Şehzadeler’in iftar sofrası Sancaklıbozköyde kuruldu

Şehzadeler Belediyesi İftar Sofrası, Kiraz diyarı Sancaklıbozköy’de kuruldu.

Şehzadeler’in iftar sofrası Sancaklıbozköyde kuruldu

27 Mayıs 2018 11:55


Şehzadeler Belediyesi iftar sofrası geçtiğimiz gün Sancaklıbozköy Mahallesinde kuruldu. Şehzadeler Belediyesi olarak Sancaklıbozköy Mahallesine kesintisiz bir şekilde Belediyecilik hizmetleri götürdüklerini kaydeden Başkan Çelik “Sancaklıbozköy mahallemizde kurulduğumuz günden bu yana kesintisiz olarak hizmet ediyoruz. Park alanları, yollar, okulumuzun düzenleme çalışması için ne gerekiyorsa imkânlarımız ölçüsünde yaptık. Bununla da yetinmedik Türkiye’de eşi benzeri olmayan Kiraz Pazarını yaparak sizlerin hizmetine sunduk. 2,5 yıl önce buraya geldiğimizde bazı vatandaşlarımız bana ‘bunun yapamazsınız, bu iş olmaz başaramazsınız’ diyorlardı. Bu alan bizim değildi, alanın tahsis edilmesi için birçok engellerle karşılaştık. FETÖ’cüler engel oldular. Ancak tüm engellemeler e rağmen, kıt kanaat imkânlara rağmen, yapılmasına imkânsız gözüyle bakılan proje için yılmadık yorulmadık ve Türkiye’nin en güzel üretici pazarını yaptık bugün halkımızın kullanımına sunduk. Rabbim AK Kadrolara, Cumhurbaşkanımız güç ve kuvvet versin. Ezan ve Bayrak düşmanlarını perişan etsin. Bizlerde daha çok çalışıp daha güzel hizmetleri halkımıza kazandıralım. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Daha nice vesileler ile bir arada olmayı nasip etsin diyorum” dedi.


Sancaklıbozköy İlk Okulu kapalı spor salonunda düzenlenen iftar programına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk ve yaklaşık 600 vatandaş katıldı.




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