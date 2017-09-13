Şehzadeler’in meslek kursları yoğun ilgi görüyor

Ocak ayı itibarı ile başlayan kurslara toplamda 370 kişinin katıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, meslek edindirme kurslarının devam edeceğini söyledi.

Açıldığı günden bu yana Manisalı vatandaşlara mesleki ve yetenek geliştirme anlamında birçok dalda kurslar veren Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde meslek edindirme kursları devam ediyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortaklaşa yürütülen çalışmalarda bugüne kadar açılan toplam 20 adet kursta eğitim gören 370 kişi eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Bu yıl 8. sınıf öğrencileri için TEOG kurslarının da başladığını ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak hayatın her alanında halkımıza kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezimizde vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda meslek edindirme kursları açıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgi gösterdiği meslek edindirme kurslarımıza gençlik merkezimizin açıldığı günden bu zaman kadar toplamda açmış olduğumuz 20 farklı branşlardaki kurslarımıza 370 vatandaşımız katılarak sertifikalarını almışlardır. Bunun yanı sıra 8. sınıf öğrencilerimizin TEOG’a daha güzel bir şekilde hazırlanabilmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği ile TEOG kursları başlattık. Geçtiğimiz günlerde başlayan TEOG kursumuzda eğitim gören 185 öğrenci kardeşimiz Nisan ayı sonuna kadar kurslara devam ederek TEOG sınavlarına en iyi şekilde hazırlanacaklar. Şehzadeler Belediyesi Gençlik merkezimiz vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda gereke meslek edindirme, gerek okul için eğitim gerekse sanatsal branşlarda kurslar açmaya devam edeceğiz” dedi.