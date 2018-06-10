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10 Haziran 2018 11:08

Şehzadeler’in minikleri karne heyecanı yaşadı

Şehzadeler Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde 5 yaş sınıfında eğitim gören 19 minik karne heyecanı yaşadı.

Şehzadeler’in minikleri karne heyecanı yaşadı

10 Haziran 2018 11:08

Karnelerini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in elinden alan minikler aldıkları ilk karneleri nedeni ile büyük heyecan yaşadı.


Şehzadeler Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören 19 çocuk, yılsonu nedeni ile karnelerini aldı. 5 yaş sınıfında eğitim gören minikler karnelerini Başkan Çelik’in elinden aldı. Karne dağıtım töreni sırasında oldukça heyecanlı görünen çocuklar, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile hatıra fotoğrafı çekildi. Çocuklarının ilk karne heyecanına ortak olan ailelerin de heyecanlı olduğu görüldü.


Çocuklarının karne törenine katılan anne ve babalar, cep telefonları ile çocuklarını fotoğraflarını çekmek için birbirleriyle yarışırken karne dağıtımının ardından tüm öğrenciler ve aileleri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.




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