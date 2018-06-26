Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 15:30

Şehzadeler’in ova yollarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan ova yolu düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şehzadeler’in ova yollarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

26 Haziran 2018 15:30

İlçe genelindeki tarım arazilerinin tamamında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “3 bin 500 kilometrenin üzerinde ova yolunun bakımlarını yaptık” dedi.


Şehzadeler Belediyesi tarafından çiftçilere kolaylık sağlamak amacı ile ova yollarında başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Baharın başlangıcı ile birlikte başlayan malzemeli ve malzemesiz ova yol bakımı yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 2014 yılında başlatmış olduğumuz ova yolu düzenleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yıl da bahar aylarının başından itibaren ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyorlar. Çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşmaları ve ürünlerini de pazara rahatlıkla götürebilmeleri için bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışma ile 3 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımını gerçekleştirdik. Ova yollarındaki düzenleme çalışmalarımız çiftçilerimizin çalışma sezonunun sonuna kadar devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç