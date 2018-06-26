Şehzadeler’in ova yollarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

İlçe genelindeki tarım arazilerinin tamamında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “3 bin 500 kilometrenin üzerinde ova yolunun bakımlarını yaptık” dedi.

Şehzadeler Belediyesi tarafından çiftçilere kolaylık sağlamak amacı ile ova yollarında başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Baharın başlangıcı ile birlikte başlayan malzemeli ve malzemesiz ova yol bakımı yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 2014 yılında başlatmış olduğumuz ova yolu düzenleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yıl da bahar aylarının başından itibaren ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyorlar. Çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşmaları ve ürünlerini de pazara rahatlıkla götürebilmeleri için bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışma ile 3 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımını gerçekleştirdik. Ova yollarındaki düzenleme çalışmalarımız çiftçilerimizin çalışma sezonunun sonuna kadar devam edecek” dedi.