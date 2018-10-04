Şehzadeler'in parkları rengarenk

Şehzadeler'deki tüm yeşil alanlarda çalışma yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Daha güzel ve rengarenk bir Şehzadeler için tüm ekiplerimiz ile birlikte çalışıyoruz.” dedi.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki yeşil alan ve parklarda peyzaj çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Bağlı ekiplerin gündüz ve gece olmak üzere iki vardiya halinde çalışma yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz sonbahar aylarında da çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Şehzadeler'deki tüm yeşil alanlarımızda yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Bir yandan ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışması yürüten ekiplerimiz diğer yandan parklardaki bitkilerde haşerelere kaşı ilaçlama ve sulama çalışmalarını yürütüyorlar. İki vardiya halinde çalışan ekiplerimiz ilçemizdeki park ve bahçelerin rengarenk olması için yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Şehzadeler Belediyesi olarak 67 mahallemizin tamamında bulunan yeşil alan ve parklarımızdaki bu yoğun çalışmalarımız hava şartlarının durumuna göre aralıksız bir şekilde devam edecek. Ekiplerimiz bir yandan şehrimizdeki parklarımızı güzelleştirirken diğer yandan da Şehzadeler Park projemizin içerisinde peyzaj çalışması yapıyorlar. İnşallah bu çalışmada en kısa sürede tamamlanacak. Hem parklarımızı kış aylarına hazırlayacağız hem de mevsimlik çiçekler dikerek parklarımızı rengarenk parklara dönüştüreceğiz.” dedi.