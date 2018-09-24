Şehzadeler'in ücretsiz İngilizce kursu kayıtları başladı

sınıflar için başlattığı ve 300 öğrencinin faydalandığı İngilizce kurslarının yeni dönem kayıtları başladı. Yeni dönemde 150 kişilik bir kontenjan olacağı ve başvuruların 5 Ekim tarihine kadar Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezine yapılabileceği öğrenildi.

Eğitime büyük önem veren Şehzadeler Belediyesi, öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönem Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde başlatılan ve ortaokul düzeyinde 300 öğrencinin katıldığı İngilizce kursunun yeni dönem kayıtları başladı.

Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 5 Ekim tarihine kadar Gençlik Merkezine giderek kayıt yaptırabileceklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak her alanda eğitim ve öğretime destek olmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra öğrenci kardeşlerimizin de daha iyi bir şekilde eğitim alabilmeleri için farklı eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Geçtiğimiz dönem 5-6 ve 7. sınıflar için başlattığımız İngilizce kursumuzun yeni dönemini başlatıyoruz. Geçtiğimiz dönem bu kurslarımıza 300 öğrenci kardeşimiz katılmıştı. Bu dönem için 150 kişilik bir kontenjanımız olacak. Bu kursların sonunda öğrenci ve velilerimizin son derece memnun kaldıklarını ve öğrenci kardeşlerimizin başarılı olduklarını gördük. Bu dönem yine alanında uzman eğitmenlerimizin olacağı İngilizce kursumu açıyoruz. Yeni dönem İngilizce kurslarımıza katılmak isteyen 5-6 ve 7. sınıf öğrencisi kardeşlerimiz 5 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezine başvuruda bulunabilirler. 15 Ekim tarihinde başlayacak olan İngilizce kurslarımız, 10 Ocak tarihinde sona erecek” dedi.