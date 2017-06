ŞEKAME’den 50 aileye çat kapı iftar

Her akşam farklı bir mahallede ev ziyaretleri yaptıklarını ifade eden ŞEKAME Başkanı Seher Taydaş, yapılan ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi (ŞEKAME) Ramazan ayı boyunca engelli, yaşlı, gazi ve şehit ailesi olan 50 evi ziyaret ederek, onlarla birlikte iftar programı düzenledi. ŞEKAME olarak her Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek çat kapı iftar programları düzenlediklerini ifade eden ŞEKAME Başkanı Seher Taydaş, “Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ilçemizde tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi, gazi, şehit yakını, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek onlarla birlikte iftar yapıyoruz. Belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine belediyemizin hazırlamış olduğu Ramazan erzaklarını teslim ederek, Ramazan ayı içerisinde az da olsa onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu yıl Ramazan ayı içerisinde ŞEKAME yürütme kurulu üyelerimiz ile birlikte neredeyse her akşam bir eve konuk olduk. Toplamda 50 aileyi ziyaret ederek onların sorunlarını dinleme imkanımız oldu. Bu tür projeler için bizlerden desteğini esirgemeyen değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e çok teşekkür ediyorum” dedi.