Sel felaketin ardından Selendi’de hasar tespit çalışmaları başladı

İlçede bir yandan minik Rüzgar aranırken diğer yandan da su basan ev ve iş yerleriyle çamurla kaplanan sokak ve caddelerde temizlik ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Selendi’de dün saat 17.00 sıralarından itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte oluşan sel nedeniyle ilçede bir çok ev ve iş yerini su bastı. İlçede bir yandan annesiyle birlikte dere kenarındayken istinat duvarının çökmesiyle dereye düşüp gözden kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir’i arama çalışmaları devam ederken diğer yandan da selden zarar gören ev ve iş yerinde temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı. Selendi Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ilçelerden gelen iş makineleri ve belediye ekiplerinin katılımlarıyla başlayan çalışmalarda ev ve iş yerlerine dolan sular vidanjörlerle boşaltılırken bazı iş makineleri de sel nedeniyle çamurla kaplanan sokak ve caddeleri temizliyor.

Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk sabah saatlerinde sel nedeniyle hasar oluşan ev ve iş yerlerini gezerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Erkut Pamuk, "Devletimiz en hızlı şekilde zararların giderilmesi konusunda çalışmaları başlattı ve en kısa sürede mağduriyetleri gidereceğiz" dedi.

Mehmet Ekim isimli vatandaş 47 yaşında olduğunu ve bugüne kadar böyle bir sel felaketi yaşamadığını belirterek, "Bizim zararımız önemli değil ama bir can gitti. Allah’ım kurtarsın" derken, Faik Tolan isimli vatandaş da "Gördüğümüz en büyük sel felaketlerinden biri. Her tarafı su bastı. Zararımız var. Yetkililer gelip soruyorlar sağ olsunlar. Devlet geliyor" diye konuştu.

MASKİ Genel Sekreter yardımcısı Mustafa Genç, Devlet Su İşleri Manisa Bölge Müdürü Erol Tuncer de çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. AK Parti Manisa Milletvekili KİT Komisyonu Başkanı Uğur Aydemir, Kaymakam Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, siyasi partilerin ilçe başkanları da sel sularına kapılarak kaybolan ve henüz bulunamayan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir’in ailesini ziyaret ederek acılı aileye destek oldu.