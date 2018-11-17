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Selendi AK Parti'de aday adayları tanıtıldı

AK Parti Selendi İlçe Teşkilatı, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için başvuru yapan 7 aday adayını tanıttı.


AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylarının müracaatlarının sona ermesinin ardından başvuruda bulunan aday adayları, pazar günü (yarın) yapılacak olan temayül yoklaması öncesi parti binasında düzenlenen programla kamuoyu önüne çıktı. Programda konuşan AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, "2009 yılında teslim ettiğimiz Selendi Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesini el birliği içinde tekrardan bir olup 31 Mart 2019 Pazar günü akşamı tekrardan geri alacağız. Selendi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine halkın gönlünü alarak, AK Parti bayrağını dikeceğiz. Bizim gibi küçük olan ilçelerin iktidar partisine ihtiyacı var. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" dedi.


Başkan Kaçar'ın konuşmasının ardından aday adayları tek tek kendilerini tanıttı. Tanıtım sonrası aday adayları gazetecilere birliktelik pozu verdi.

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