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05 Haziran 2018 17:49

Selendi Belediye Meclisinden ADD’nin isteğine ret

Selendi Belediye Meclisi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Toplantı salonunda gerçekleşti.

Selendi Belediye Meclisinden ADD’nin isteğine ret

05 Haziran 2018 17:49

Meclisin 9 gündem maddesinden biri olan Atatürkçü Düşünce Derneğinin bedelsiz olarak yer tahsisi talebi meclis tarafından uygun yer bulunmadığından dolayı reddedildi.


Selendi Belediyesinin yeni Başkanı Veteriner Hekim Yasin Dumlupınar’ın ilk kez başkanlık ettiği mecliste 9 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinden biri olan Atatürkçü Düşünce Derneğinin bedelsiz olarak yer tahsisi isteği, uygun yer bulunmadığından dolayı meclis tarafından reddedildi. Mecliste ayrıca Pınarlar Mahallesinde her yıl yapılan Kiraz Festivalinin seçim yasakları nedeniyle iptal edilmesi ve seçim sonrası yapılması oy birliğiyle kabul edildi.


Belediye Başkanı seçilmeden önce meclisin Kırsal Alan ve Tarım ve Hayvancılık komisyonunda görev yapan Yasin Dumlupınar’ın başkan seçilmesinin ardından bu Komisyona da Büyükşehir Belediye Meclis üyesi veteriner hekim Güven Uygun’un oy birliği ile seçilmesi kararlaştırıldı.



AK Parti’liler mescit istedi


Selendi Belediyesi tarafından yaptırılan yeni belediye binası içerisinde dışarıdan gelen misafirler için mescit yapılması için AK Partili Belediye Meclis üyeleri de meclis bir önerge sundu. Mescitle ilgili uygun bir yerin raştırılarak bulunması için AK Parti’nin mescit önergesi komisyona gönderildi.




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