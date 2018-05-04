Selendi Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı

MHP’den 27. dönem milletvekili aday adayı olmak için Selendi Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Nurullah Savaş’ın yerine, Selendi Belediye Meclisinde yapılan seçimde başkanlık görevine Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yasin Dumlupınar seçildi. Dumlupınar, Selendi Belediyesi önünde gerçekleştirilen devir-teslim töreni ile göreve demsi olarak başladı. Yeni Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini Selendi Belediye Başkanlığı önünde karşıladı. Nurullah Savaş, yeni Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar’a Kuran-ı Kerim ve çiçek takdim etti. Ardından Selendi Belediye Başkanlığına seçilen Yasin Dumlupınar yaptığı konuşmasında, “Bizlere artık görevi kabul etmek düştü. Selendi’ye Cengiz Başkanımızla güzel projeler yapacağımıza eminim. Cengiz Başkanımızın desteğini esirgemeyeceğinden de eminim. Hemşerilerimiz bundan emin olsun. İlçemizi daha iyi yerlere getireceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yasin Dumlupınar’ın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Selendi’de hem Manisa Belediyesi dönemimizde hem de Büyükşehir Belediyesi görev süremizce çok büyük ve önemli hizmetleri vermiş olmanın huzuruyla buradayım. Yasin Dumlupınar kardeşimle birlikte de yine aynı doğrultuda, işbirliği ve gönül birliğiyle bayrağı en iyi yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç itibariyle bu bir bayrak yarışıdır ve bu bayrağı teslim alan bizler en iyi yere bu bayrağı götürmenin bilincinde olmak durumundayız. Bu bizim asli görevimiz. Devlette devamlılık esastır anlayışıyla Selendi’mizde olsun, Manisa’mızda olsun hiçbir işimizi yarım bırakmadan hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri yerine getirmenin çabasında olacağız" ifadelerini kullandı.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP’den 27. Dönem Milletvekili Aday Adayı Nurullah Savaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Büyükşehir Belediyesi MHP Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ile Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, MHP İlçe Başkanları, MHP Kadın Kolları ve meclis üyeleri de katıldı.