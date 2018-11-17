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Selendi Belediyespor: 2- Salihli Gücü: 0

Manisa 1.

Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor evinde Salihli Gücü'nü konuk etti. Karşılaşmaya tek yedek oyuncu ile başlayan ve maçın 70 dakikasını 10 kişi oynayan Selendi Belediyespor sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak puanını 11'e yükseltti.


Karşılaşmaya tek yedek oyuncu ile başlayan Selendi Belediyespor maçın 20. dakikasında Asım'ın kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasına rağmen, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılmayı bildi. Puanını 11'e yükselten Selendi Belediyespor'un Antrenörü Abdullah Arıkanlı, "Bugün bir yedek oyuncu ile sahaya çıktık. 20. dakikada 10 kişi kaldık. Buna rağmen sahadan 2-0 galip ayrıldık. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.



Stat: Selendi Üç Eylül


Hakemler: Kerim Uzun, Ahmet Massa, Türker Yunal,


Selendi Belediyespor: Süleyman Yiğit, Ercan, Halil Karagöz, Arif, Erdal (dk. 85 Orkun), Mert, Serdar, Asım ?, Halil Ergin, Deniz, Kemal


Salihli Gücü: Fatih, Ali Rıza, Barış, Eyüp, Ümmet (dk. 70 Hikmet), Muhammet, Berkhan (dk. 85 Hakan ?), Mehmet Salih, Semih, Ferzende, Abdülmenaf.


Goller: Dk. 60 Serdar, dk. 80 Halil Ergin (Selendi Belediyespor)


Kırmızı Kart: Dk. 20 Asım (Selendi Belediyespor)


Sarı Kartlar: Mert, Arif ve Halil Ergin (Selendi Belediyespor), Ferzende (Salihli Gücü)

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