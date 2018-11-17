Selendi Belediyespor: 2- Salihli Gücü: 0

Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor evinde Salihli Gücü'nü konuk etti. Karşılaşmaya tek yedek oyuncu ile başlayan ve maçın 70 dakikasını 10 kişi oynayan Selendi Belediyespor sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak puanını 11'e yükseltti.

Karşılaşmaya tek yedek oyuncu ile başlayan Selendi Belediyespor maçın 20. dakikasında Asım'ın kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasına rağmen, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılmayı bildi. Puanını 11'e yükselten Selendi Belediyespor'un Antrenörü Abdullah Arıkanlı, "Bugün bir yedek oyuncu ile sahaya çıktık. 20. dakikada 10 kişi kaldık. Buna rağmen sahadan 2-0 galip ayrıldık. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Stat: Selendi Üç Eylül

Hakemler: Kerim Uzun, Ahmet Massa, Türker Yunal,

Selendi Belediyespor: Süleyman Yiğit, Ercan, Halil Karagöz, Arif, Erdal (dk. 85 Orkun), Mert, Serdar, Asım ?, Halil Ergin, Deniz, Kemal

Salihli Gücü: Fatih, Ali Rıza, Barış, Eyüp, Ümmet (dk. 70 Hikmet), Muhammet, Berkhan (dk. 85 Hakan ?), Mehmet Salih, Semih, Ferzende, Abdülmenaf.

Goller: Dk. 60 Serdar, dk. 80 Halil Ergin (Selendi Belediyespor)

Kırmızı Kart: Dk. 20 Asım (Selendi Belediyespor)

Sarı Kartlar: Mert, Arif ve Halil Ergin (Selendi Belediyespor), Ferzende (Salihli Gücü)