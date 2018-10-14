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Selendi Belediyespor Demircispor'u 1-0 yendi

Yenilenen Kadrosuyla Manisa 1.

Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor sahasında konuk ettiği Demirci Belediyespor'u 10. dakikada Arif'in attığı golle 1-0 yendi.


Geçtiğimiz hafta başlayan Manisa 1. Amatör Küme B Grubunda kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Demirci Belediyespor'u 1-0 yenen Selendi Belediyespor puanını 4'e çıkardı.


Karşılaşmanın 40. dakikasında rakibi ile ikili mücadele sırasında ayağına darbe alan Demircili futbolcu Kamil ambulans ile Selendi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Müsabakanın 70. dakikasında Selendi Belediyespor'dan Kemal 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Selendi 3 Eylül Stadında oynanan müsabakayı Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar da izlerken, karşılaşma öncesi rakip takım ve hakemlere çiçek takdim etti.



Stat: Selendi 3 Eylül


Hakemler: Fırat Konurce, Emirhan Durmaz, Hakkı Savran,


Selendi Belediyespor: Batuhan, Ercan, Kemal, Halil, Arif, Erdal (dk. 80 Emre ?), Mert, Asım, Samet (dk. 85 Alihan?), Halil Engin (dk. 90 Süleyman ?), Deniz


Demirci Belediyespor: İsmail, Ali İhsan, Yusuf (dk. 40 Mehmet), Muhammet, Mustafa, Samet, Burak, Kamil (dk. 40 Kerem), Ercan, Hüsnü, Oğuzhan.


Gol: Arif (dk 10) (Selendi Belediyespor)


Kırmızı Kart: Kemal (dk. 70) (Selendi Belediyespor)


Sarı Kartlar: Halil, Mert, Asım, Ercan (Selendi Belediyespor), Samet, Muhammet, Mustafa (Demirci Belediyespor)

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