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17 Haziran 2017 12:48

Selendi CHP’den vatandaşlara iftar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selendi İlçe Teşkilatı partililerin katkılarıyla demokrasi meydanında halka açık iftar programı verdi.

Selendi CHP’den vatandaşlara iftar

17 Haziran 2017 12:48


Yeni Cami İmamı Özay Kılıç tarafından duanın yapıldığı CHP’nin iftar programına katılım yoğun oldu. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını dualar eşliğinde açtı.


Programla ilgili açıklama yapan CHP Selendi İlçe Başkanı Adem Korkmaz, "Müslüman aleminin büyük bir özlemle beklediği Ramazan-ı Şerif tüm bereketi ile yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirdi. İnsanların hem ibadetlerini daha yoğun olarak yerine getirdikleri, hem de ihtiyaç sahiplerinin halini daha iyi anlayarak daha çok yardım eli uzattıkları bu ay, paylaşma ve dayanışmaya vesile olan müstesna bir zamandır. Bu mübarek ayı iyi ve güzel davranışları artırarak en iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyorum. Bu ayda paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır artık bu yılda ramazan ayının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz inşallah bu birliktelikle ramazan bayramına kavuşmak ta nasip olur katılımlarınız için herkes teşekkür ediyorum." dedi.


İftar programına belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları, oda başkanları, partililer, sendika başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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