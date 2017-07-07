Selendi Devlet Hastanesinde hizmet kalitesi artıyor

Tülay Tolga görevine başladı.

Sağlıkta yapılan yatırımlar sayesinde modern bir hizmet binasına geçtiğimiz yıl kavuşan Selendi ilçesinde eksikliği hissedilen doktorların da birer birer ataması yapılarak ilçe halkına sağlıkta en iyi hizmet verilmeye çalışılıyor.

Muğla doğumlu olan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Dahiliye alanında uzmanlığını tamamlayan Uzm. Dr. Tülay Tolga ilk görev yeri olarak Manisa’nın Selendi ilçesindeki devlet hastanesine ataması yapıldı. Selendi İlçe Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başlayan Uzman Dr. Tülay Tolga ilk görev yeri olan Selendi’de görev yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah görev süremizce ilçe halkına en iyi sağlık hizmetini sunacağız." dedi.