Selendi Kaymakamı Can Atak göreve başladı

Kaymakam vekili Mehmet Can İrdelp'in vekalet ettiği Selendi Kaymakamlığına 104. Dönem Kaymakamlık Kursunu bitirerek kura sonucu asaleten atanan Kaymakam Can Atak Selendi'de göreve başladı.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile çekilen kura sonucu Selendi Kaymakamlığına asaleten atanan Kaymakam Can Atak ilçeye gelerek göreve başladı. Göreve başlamasının ardından bir açıklama yapan Kaymakam Can Atak, "Ülkemizin güzel ilçelerinden biri olan Selendi'de göreve başlarken Selendi'ye hizmet etme fırsatına sahip olmanın onur ve mutluluğu içerisinde tüm Selendili vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kaymakamlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde; vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağım. Tüm mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve ilçedeki basın mensubu arkadaşlarımızla bir ekip ruhu içerisinde karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde, ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir ilçe olması yönündeki çalışmalar önceliğimiz olacak. Kamu hizmetlerinin bir emanet olduğu bilinciyle tüm mesai arkadaşlarımla beraber ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınması yönünde gerekli her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

Selendi'de hizmet etmenin büyük onur ve mutluluk olduğunu dile getiren Kaymakam Can Atak, "Desteğini benden esirgemeyeceğine inandığım ilçemizde ve gurbette yaşayan tüm Selendi halkına gönül dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Genç kaymakam

Kaymakam Can Atak, 1990 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2008 yılında kazanmış olduğu Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2013 yılında mezun oldu. 2012 yılında ikinci üniversite kapsamında tercih ettiği Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2016 yılında mezun olan Atak, 2015 yılında yapılan T.C. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavının kazanarak mesleğe başladı. Sırasıyla Amasya-Göynücek, Mersin-Aydıncık, Burdur-Ağlasun ve Burdur-Çeltikçi ilçesi Kaymakam Vekilliği yapan Atak, 9 ay süreyle İngiltere'nin Liverpool Üniversitesinde dil eğitimi aldı. İngiltere'nin Afet yönetim modelini yerinde inceleyen Atak, Kentsel Yaşam ve Yoksulluk adlı kaymakamlık tezinde bulundu. Kaymakam Atak 104. dönem Kaymakam kursunu başarı ile tamamlayarak kura ile Manisa'nın Selendi ilçesine asaleten atanarak görevine başladı.