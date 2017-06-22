Selendi Kaymakamı şehit yakını ve gazilerle iftarda buluştu

İlçe Müftüsü Ramazan Arba’nın okuduğu dua ile başlayan İftar yemeğine ev sahipliği yapan Kaymakam Osman Güven, iftarın düzenlendiği Hükümet Konağı meydanında masaları gezerek, günün en özel konukları olan şehit yakını ve gaziler ile yakından ilgilenerek bir süre onlarla sohbet etti.

Kaymakam Osman Güven iftar programında yaptığı konuşmasında, "Ramazan ayının ilimize, ilçemize, ülkemize ve tüm İslam ümmetine hayırlar ve güzellikler getirmesi, yardımlaşmanın ve paylaşmanın dolu dolu yaşandığı, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı şerifin birliğimizin ve beraberliğimizin devamına, kardeşlik ikliminin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor; hayattaki gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bu mübarek ayda sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyum, devletimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de ardına kadar sizler için açıktır." dedi.

Selendi Hükümet Konağı Meydanında gerçekleşen iftar yemeğine, Kula Kaymakamı olan Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Nedim Yerli, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, daire müdürleri ile birlikte gazi ve şehit aileleri katıldı.