Selendi MHP'de Mehmet Karabulut dönemi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç'un sağlık sorunları nedeniyle ilçe başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından ilçe başkanlığına partinin yönetim kurulu üyesi olan Çortak Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut görevlendirildi.

2017 yılının mayıs ayında yapılan Selendi MHP İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına seçilen MHP Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç'un geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından MHP Genel Merkezi tarafından Selendi İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Karabulut görevlendirildi. Partinin yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Karabulut 1972 yılında ilçeye bağlı Çortak Mahallesinde doğdu. 2 çocuk babası olan Karabulut 2014 yerel seçimlerinde Çortak Mahallesine muhtar seçildikten sonra 2017 kasım ayında yapılan MHP İlçe kongresinde MHP yönetim kurulu üyeliğine seçildi. MHP İlçe Başkanlığı görevine başlayan Mehmet Karabulut, "İnşallah bu görevi başarılı bir şekilde yerine getireceğiz. Önümüzde yaklaşan bir yerel seçim var. İnşallah bu yerel seçimde yine ilçe belediyesinin bayrağını MHP Bayrağı ile dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bize bu görevi layık görenlere teşekkür ediyorum." dedi.