Selendi protokolü asker ve polisleri unutmadı

İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleşen bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri askerlerin bayramını kutladıktan sonra İlçe Emniyet Amirliğine geçerek görev başındaki polislerle de bayramlaştı.

Selendi İlçe Jandarma komutanlığı hizmet binasında gerçekleşen bayramlaşma törenine Kaymakam Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve yönetimi, CHP İlçe Başkanı Fikri Kaygısız ve yönetimi, MHP İlçe Başkanı Himmet Kurukoç ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Erkut Pamuk, "Ramazan Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz, Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayram günleridir. Bayramlar, her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı, eşin, dostun, akrabanın, hastaların, büyüklerin ziyaret edildiği, yetimlerin ve buruk gönüllerin tamir edildiği, fakir fukaranın aranıp gözetildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, müstesna günleri ifade eder" dedi.

Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar ise bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olduğunu belirterek, bayram günlerinin mutluluk ve sağlık getirmesini diledi.

Selendi İlçe Müftüsü Ramazan Arba tarafından şehitler için yapılan duanın ardından protokol üyeleri İlçe Emniyet Amirliğine giderek görev yapan emniyet personeli ile bayramlaştı.