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30 Kasım 2017 10:08

Selendi standına büyük ilgi

Ankara’da gerçekleştirilen ve Türkiye-AB ortaklığında yürütülecek olan Ulusal Kırsal Ağ (UKA) lansman toplantısı kapsamında açılan Selendi standı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Selendi standına büyük ilgi

30 Kasım 2017 10:08


Toplantıya Selendi Kaymakamlığını temsilen Ali Arslanoğlu, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Selendi Yerel Eylem Gurubu Derneği Başkanı Terziler Mahallesi Muhtarı İsmail Ekim, Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Aslanalp katıldı.


Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantı Salonunda açılan Selendi standı büyük ilgi gördü. Stantta Selendi’ye özgü ürünler yer alırken el değmemiş doğası ile keşfedilmeyi bekleyen Yelimere Kanyonu’nun da tanıtımı yapıldı.


Toplantının açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve UKA Yönetim Otoritesi Başkanı Muhammed Adak, kırsal kalkınmada yerel değerlerin geliştirilmesinin esas olması gerektiğini söyledi. UKA ile yerel kalkınma stratejisi için yeni bir vizyon ortaya konulacağını belirten Adak, kırsal nüfusun karar alma süreçlerine katılmasının kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını söyledi.


Türkiye ile AB tarafından finanse edilen IPARD fonlarının kullanılmasına aracılık eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı da, IPARD I kapsamında 42 ilde 2.3 milyar avro tutarında 11 bin projeye 3.1 milyar TL hibe desteği verildiğini söyledi. IPARD II Dönemi çağrılarına başladıklarını hatırlatan Antalyalı, ilk çağrı kapsamında 1.4 milyar TL tutarındaki projelere 800 milyon hibe desteği verileceğini kaydetti.




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