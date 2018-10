Selendi turizmde geleceğini planlıyor

İlçeye geçtiğimiz aylarda vekaleten atanarak göreve başlayan Kaymakam Mehmet Can İrdelp ilçenin turizmde markalaşması ve her alanda kalkınıp gelişmesi için yeni fırsatlar oluşturacak ve geleceğinin kurgulanmasında önemli bir yere sahip olacak “Selendi geleceğini tartışıyor çalıştayı' adı altında sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek konuyu masaya yatırdı.

"Selendi'yi birlikte yönetelim arzusunda olan bir idareci olarak, iyi yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve etkinlik gibi çağdaş, çok kapsamlı ve katılımcı bir şekilde, ilçemizi geleceğe taşıyan tutarlı bir yol haritası çizmemiz gerektiğine inanıyorum" diyen Kaymakam İrdelp, Selendi İlçe Müftülük binasındaki toplantı salonunda yaptığı açıklamada, "Sorunların çözümünde birbiriyle çelişmeyen ve sonuçlarının nereye varacağı belli bir yol haritamızın ortaya çıkacağına, bu yol haritasının ise dün, bugün ve yarın zaman dilimleri içerisinde tüm değerlerimizi ve potansiyellerimizi dikkate alan bir Selendi Gelişim Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlanmasına imkan tanıyacağına inanıyorum. Tarihi-kültürel ve eşsiz doğal dokusu sayesinde çok özel ve farklı bir ilçe olan güzel ilçemiz Selendi'nin her alanda kalkınmasına yönelik mevcut potansiyelleri görmek ve geleceğe dönük yol haritası ortaya koymaktır. İlçemizin turizmde markalaşması ve her alanda kalkınması için yeni fırsatlara kapı aralayacak, geçmiş ile gelecek arasında stratejik bir köprü kurmamıza vesile olacak, bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar, programlar ve projeler de dikkate alınarak, Selendi gelişim stratejisi ve eylem planı hazırlama düşüncesindeyiz. Sürdürülebilir bir turizm kalkınması amacını merkeze alan bu plan, ilçemize katma değer oluşturan temel stratejilerini geliştirmeyi ve bunları vizyon projelerine dönüştürmeyi amaçlamalıdır. İlçemiz bir bütün olarak topyekun bir değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlayacak çalıştayda yapılacak temel konu başlıkları belirlenerek bunlar üzerine çalışmalar yapılacak ve her alan ayrı ayrı ele alınacaktır" dedi.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp Selendili vatandaşlara da seslenerek şunları söyledi: “Bu sürece bireysel ve kurumsal katkı sağlamak arzusunda olan tüm kesimleri, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarımızı bizimle birlikte olmaya ve süreç içerisinde etkin görev almaya davet ediyorum.”

İlçe Müftülüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen Çalıştay Toplantısına Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Erol, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, kurum ve daire müdürleri sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve muhtarlar katıldı.